У Греції мітинг вчителів розігнали сльозогінним газом

Грецька поліція в середу застосувала силу і сльозогінний газ, щоб не пропустити вчителів в будівлю міністерства освіти.

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Кілька сотень вчителів прийшли до міністерства на акцію протесту проти звільнень. Після того, як деякі з протестуючих зламали огорожу біля входу і прорвалися у двір міністерства, підрозділи спецназу застосували сльозогінний газ і відтіснили учасників акції щитами, повідомляє РІА Новости.

Після цього обстановка біля будівлі міністерства освіти нормалізувалася, хоча вчителі все ще залишаються тут.

Раніше в середу голова профспілкових органів зустрівся з міністром освіти Константиносом Арванітопулосом, і, за даними профспілки, зустріч закінчилася безрезультатно. Міністр заявив, що уряд наполягає на звільненнях, а федерація працівників освіти відповіла, що не погодиться з цим.

На цьому тижні пройшли страйки і демонстрації муніципальної поліції і співробітників органів місцевого самоврядування. На 16 липня призначено загальний страйк.