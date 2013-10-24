Болгарія відгороджується від Туреччини
16:14, 24 жовтня 2013Світ
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Болгарська армія почала будувати 30-кілометрову огорожу на кордоні з Туреччиною для посилення контролю над потоком біженців, які прибувають до країни з країн Близького Сходу та Північної Африки
Болгарія відгородиться від сирійських біженців із Туреччини
Про це повідомляє ИТАР-ТАСС із посиланням на прес-центр болгарського міністерства оборони.
"Відповідно до заходів, запропонованих міністром оборони Ангелом Найдєновим, ведеться робота з відновлення доріг на ділянці між населеними пунктами Лєсово і Крайново на державному кордоні з Туреччиною. Ці заходи пов'язані з будівництвом інженерно-технічної споруди", - зазначили в оборонному відомстві, пославшись на рішення уряду.
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За останніми даними МВС республіки, на території Болгарії перебувають близько 8 тис. біженців, більшість із яких є громадянами Сирії.
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