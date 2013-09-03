Вірменія вирішила вступити до Митного Союзу

"Президенти підтвердили націленість РФ і Республіки Вірменія на подальший розвиток процесів економічної інтеграції на Євразійському просторі , - йдеться в документі, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"У цьому контексті президент Республіки Вірменія Серж Саргсян заявив про рішення Республіки Вірменія вступити до Митного Союзу і вжити у цих цілях необхідні практичні кроки, а в подальшому брати участь у формуванні Євразійського економічного союзу", - повідомляється в документі.

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Президент РФ Володимир Путін упевнений, що включення Єревану в євразійський інтеграційний процес прискорить економічне співробітництво. Про це він заявив за підсумками переговорів з президентом Вірменії Сержем Саргсяном.

"Упевнений, що підключення Єревана до євразійських інтеграційних структур надасть потужний імпульс взаємовигідному економічному співробітництву", - сказав Путін. Він особливо підкреслив, що російська сторона підтримує рішення Вірменії про вступ до Митного Союзу, участь у формуванні Євразійського економічного союзу." Будемо всіляко сприяти цьому процесу", - пообіцяв Путін.

Президент РФ зазначив, що Росія є провідним торговим партнером Вірменії. Володимир Путін нагадав, що в січні -травні поточного року товарообіг збільшився на 13% порівняно з аналогічним періодом 2012 року. За даними президента, високі показники досягнуті і в інвестиційній сфері, обсяг накопичених російських капіталовкладень перевищив 3 млрд доларів. "Це майже половина всіх іноземних інвестицій в економіку Вірменії", - сказав Путін.

Крім того, Росія і Вірменія домовилися активно сприяти якнайшвидшому врегулюванню конфлікту в Нагірному Карабасі політичними засобами. Президенти РФ Володимир Путін і президент Вірменії Серж Саргсян за підсумками переговорів підписали спільну заяву.

Як йдеться в документі, лідери двох країн "підтвердили прихильність дозволу Нагірно-Карабахського конфлікту виключно мирними засобами у форматі роботи з сопредседатемі Мінської групи ОБСЄ на основі складових єдине ціле принципів незастосування сили або загрози застосування сили, територіальної цілісності держав, рівноправності і права народів на самовизначення".

"З метою забезпечення регіональної стабільності та безпеки констатована обопільна готовність до подальшого зміцнення співробітництва та вдосконалення взаємодії у військово-політичній та військово-технічній сферах", - йдеться в документі.