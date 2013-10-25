Сноуден має 30 тисяч документів, що підтверджують стеження США за Росією

Екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден, який втік з США і отримав тимчасовий притулок у РФ, має матеріали про розвідувальну діяльність проти Росії, повідомляє РИА Новости з посиланням на Washington Post.

За даними видання, американська влада в даний час попереджає ряд зарубіжних розвідок, з якими таємно співпрацюють, що деякі з наявних у Сноудена документів містять інформацію про збір цими спецслужбами даних про Росію, Іран та Китай.

Зокрема, може бути оприлюднена інформація про те, як одна з країн НАТО збирала для Військово-повітряних і Військово-морських сил США цінні розвіддані про Росію, повідомляє газета з посиланням на джерело в адміністрації, що погодилося говорити лише на умовах анонімності.

"Якщо росіяни про це дізналися, їм не важко вжити відповідних заходів протидії", - сказав чиновник.

За даними Washington Post, Сноуден у своєму розпорядженні має приблизно 30 тисяч документів, але не всі з них передав у розпорядження журналістів.

Офіс директора з Нацрозвідка США відмовився прокоментувати цю інформацію.

Витоку про збір даних Агентством національної безпеки вже ускладнили відносини США з рядом країн, у тому числі з Німеччиною. Скандал вийшов на новий рівень після того, як з'ясувалося , що спецслужба прослуховувала не лише потенційних терористів і правопорушників, але навіть перших осіб держави.

Як випливає з документів, опублікованих бразильськими ЗМІ, рівень стеження за Росією, - так само як за Бразилією, Мексикою, Францією та Австралією, - був "середнім", тоді як наймасштабніше перехоплення телекомунікацій велося в Афганістані, Пакистані, Ірані, Саудівській Аравії та Іраку.