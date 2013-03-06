Опозиція: влада, по суті, скасовує результати парламентських виборів в Україні

Рішенням суду про позбавлення народного депутата від “Батьківщини”, захисника екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергія Власенка повноважень народного депутата влада порушує право українців на делегування своїх представників до Верховної Ради.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

«6 березня 2013 року Вищий адміністративний суд України прийняв антиконституційне та незаконне рішення про позбавлення депутатського мандату Сергія Власенка. Цей судовий вердикт в черговий раз продемонстрував, що в Україні встановлена кримінально-олігархічна диктатура на чолі із Віктором Януковичем. Весь демократичний світ вкотре побачив, що у цієї злочинної влади немає ніяких правових та моральних обмежень, і вона готова розтоптати Конституцію та закони України, аби за будь-яку ціну знищити своїх політичних опонентів», - сказано у документі.

У «Батьківщині» переконані, що головним завданням режиму є повне знищення не лише опозиції та парламентаризму і остаточне перетворення Верховної Ради на кишеньковий орган Адміністрації Президента, але й ліквідація демократії та народовладдя як такого. «Влада прагне позбавити громадян права на політичний вибір, на делегування своїх представників до парламенту. А отже, подібними судовими рішеннями цей антинародний режим, по суті, скасовує результати парламентських виборів в Україні», - зазначається у заяві.

Також в опозиції вважають, що ще однією причиною позбавлення С.Власенка депутатського мандату «є особисте бажання Віктора Януковича ускладнити комунікацію опозиції з її лідером – Юлією Тимошенко, послабити всю систему її правового захисту, в якій фаховий юрист Сергій Власенко, як захисник, відіграє стратегічну роль».

У «Батьківщині» переконані, що подальше розгортання політичних репресій, доказом чого стало винесення «політично вмотивованого вироку щодо Сергія Власенка на очах представників ЄС – означає, що Янукович обіцяє європейським очільникам одне, а насправді робить зовсім інше».

«За таких обставин антиукраїнська влада свідомо торпедує підписання Угоди про асоціацію України із ЄС, нахабно порушуючи зобов’язання, взяті перед європейським співтовариством на саміті «Україна-ЄС» в лютому 2013 року. Особисту відповідальність за всі негативні міжнародно-правові наслідки таких дій влади також нестиме Віктор Янукович», - наголошується у заяві.

Об’єднана опозиція «Батьківщина» звертатиметься до Європейського суду із прав людини щодо скасування рішення ВАСУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, Вищий адміністративний суд України достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини”, захисника екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко С.Власенка.

Суд ухвалив таке рішення за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака. Голова ВР звернувся до суду, оскільки С.Власенко одночасно з повноваженнями народного депутата займався адвокатською діяльністю.