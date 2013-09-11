Навальний обіцяє привезти вантажівку заяв про порушення на виборах

Про це опозиціонер написав у своєму блозі. За його словами, загальний обсяг скарг становить 50 тисяч сторінок, у зв'язку з чим їх доведеться відвозити вантажівкою.

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Навальний вирішив подати 951 скаргу до районних судів, а також одну спільну заяву в Мосміськсуд з вимогою скасувати підсумки виборів у цілому, повідомляє Lenta.ru.

У своєму пості Навальний перерахував підстави, за якими він вимагає скасування підсумків виборів. На 951 дільниці, вважає Навальний, домашнє голосування «зіграло важливу, часто принципову роль». «Без них відсоток Собяніна 49,47 відсотка», - заявив опозиціонер. На думку Навального, на дому голосували люди під тиском соціальних служб.

Вибори мера Москви відбулися 8 вересня. За офіційними даними, їх виграв Сергій Собянін, який набрав 51,37 відсотка голосів, а друге місце зайняв Олексій Навальний, за якого проголосували 27,24 відсотка виборців. Мосміськвиборчком затвердив результати голосування.