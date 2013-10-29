Ураган "Святий Іуда" пройшовся по Петербургу

Шторм "Святий Іуда", що обрушився сьогодні на північний захід Росії, завдав Петербургу помітних збитків і налякав мешканців: у місті повалені десятки дерев, рекламних конструкцій, дорожніх знаків, приблизно у 20 будинків зірвана покрівля. При цьому петербуржці пишуть у соцмережах, що ураганний вітер буквально збивав з ніг і ламав парасолі, повідомляє РІА «Новости».

Міське ГУМНС вже обнадіяло жителів, що пік негоди пройшов. Однак наслідки стихії ще належить усувати. У п'яти областях Північно-Західної та Центральної Росії без світла залишаються майже 70 тисяч осіб. А в самому Петербурзі як і раніше затоплені кілька вулиць, і залишається загроза падіння покрівлі та нестійких конструкцій.

Напередодні шторм вирував на півночі Європи, вітер досягав 44 метрів на секунду, перевертав автобуси, руйнував стіни, валив дерева. Загинуло не менше 15 людей: вісім в Німеччині, п'ять у Британії, по одному в Данії та Голландії. Найпоширеніша причина смертельних випадків - падіння дерев. В Естонії та Латвії є руйнування, але жертв немає.