Ураган "Святий Іуда" знеструмив три міста у Латвії та рухається до Росії

Ремонтним бригадам поки не вдалося відновити подачу електрики у повністю знеструмлені через бурю ​​в Латвії міста Вентспілс, Кулдигу і Талсі, повідомляє РІА Новости з посиланням на Державну пожежно-рятувальну службу (ДПРС).

"Відновити подачу електрики в містах поки не вдається", - сказали в ДПРС, зазначивши, що причин для паніки немає, оскільки лікарні і стратегічні об'єкти працюють на генераторах. У містах не працюють бензозаправні станції, ліхтарі, електрики немає в житлових будинках і установах.

У Вентспілсі проживає близько 44 тисяч осіб, в Кулдизі - близько 13 тисяч, а в Талсі - близько 11 тисяч осіб.

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ДПРС та інші відповідальні установи приведені у стан підвищеної готовності через бурю, що насувається на Латвію. За прогнозами синоптиків, швидкість вітру в окремих регіонах республіки досягне 32 метрів на секунду.

Циклон "Святий Іуда" в ніч на понеділок обрушився на Великобританію і потім рушив по півночі Європи. Швидкість вітру досягала 44 метра на секунду. Шторм залишив без світла понад 260 тисяч будинків у Великобританії та Франції. Кілька людей загинули. Шторм зміщується на північний схід і у вівторок повинен досягти Північно-Західного регіону Росії.