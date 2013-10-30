Шотландія опиниться поза ЄС у разі незалежності - британський МЗС

Про це, як повідомляє ІТАР-ТАРС заявив міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг.

"Шотландія, безумовно, отримує величезні вигоди від того, що вона є частиною Сполученого Королівства. І Сполучене Королівство теж отримує величезну користь про того, що Шотландія є її частиною. Дуже важливо розуміти, що якщо Шотландія вийде зі складу Сполученого Королівства, вона також вийде з організацій, членом яких є Сполучене Королівство, в тому числі, з Європейського союзу ", - заявив Вільям Хейг.

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Міністр внутрішніх справ Великобританії Тереза ​​Мей у вівторок заявила, що в разі проголошення незалежності Шотландія створить загрозу безпеці Сполученого Королівства, оскільки новій державі знадобиться час, щоб створити власну армію і спецслужби.

Тереза ​​Мей також попередила, що через відсутність ефективних силових структур влада незалежної Шотландії не зможе забезпечити безпеку власних громадян, зокрема, захистити їх від загрози тероризму.

Глава Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу раніше заявляв, що в разі проголошення незалежності Шотландія повинна буде подати заявку на вступ до ЄС і провести переговори про приєднання до нього з кожною з країн-членів спільноти.

Референдум про незалежність Шотландії буде проводитися з ініціативи її регіонального уряду, який очолює лідер Шотландської національної партії Алекс Селмонд.

У разі, якщо шотландці висловляться на користь суверенітету, настане перехідний період, протягом якого Лондон і Единбург мають врегулювати всі спірні питання. За планами прихильників відділення, у разі їх перемоги на референдумі Шотландія стане незалежною в 2016 році.

Однак опитування громадської думки показують, що на підтримку незалежності виступає тільки близько третини населення Шотландії, тоді як приблизно дві третини планують голосувати проти неї.