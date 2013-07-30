Незалежна Шотландія візьме на себе частину держборгу Великобританії - міністр

Як повідомляє РІА Новости, про це заявив перший міністр Шотландії Алекс Салмонд.

За його словами, з одного боку, ці запаси принесуть у найближчі 50 років багато мільярдів фунтів стерлінгів. "Але з іншого, у Великобританії величезний суверенний борг. Тому, якщо ми беремо собі частку ресурсів, то ми тоді повинні і взяти таку ж частку зобов'язань", - сказав Алекс Салмонд в інтерв'ю телеканалу Russia Today.

Згідно з прогнозом агентства Fitch Ratings, Шотландія після можливого набуття незалежності отримає близько 90% запасів нафти в Північному морі і лише близько 9% держборгу Великобританії.

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За словами першого міністра, Шотландія багато виграє, якщо стане незалежною від Лондона. "Якби Шотландія була незалежною протягом останніх п'яти років, то кожен шотландець був би багатшим на 1600 фунтів. Але справа, звичайно, не тільки у фінансах. Шотландії потрібна незалежність не для того, щоб стати багатшими. Шотландія - це народ, країна, які повинні мати власне управління. Таке управління буде набагато більш ефективним, ніж якесь стороннє керівництво", - підкреслив Салмонд.

Він також підтримав вступ Шотландії як незалежної держави до Євросоюзу. "Якщо Шотландія буде членом Євросоюзу, вона зможе повністю розпоряджатися своїми доходами. Сьогодні ми контролюємо менше 10%. Тому 10% - це не незалежність. Незалежність - це 100%, нехай навіть і в складі Євросоюзу", - зазначив Салмонд.

Шотландія є частиною Великобританії з 1707 року. Референдум з питання незалежності від Сполученого Королівства відбудеться у вересні 2014 року. Згідно з опитуваннями, більшість жителів Шотландії виступає за збереження цієї частини королівства у складі Великобританії, проте відрив від прихильників незалежності вельми незначний. Всі три великі партії Великобританії виступають проти незалежної Шотландії.