Швидкісний потяг Париж – Женева врізався у вантажівку

На сході Франції, у департаменті Ен, швидкісний пасажирський потяг 6561 Париж - Женева зіткнувся на переїзді з важкою вантажівкою, повідомляє телеканал LCI.

Інцидент стався близько 09:30 за місцевим часом на перегоні Бург-ан-Бресс - Бельгард.

Водій вантажівки, француз турецького походження, загинув. При зіткненні також постраждали 25 пасажирів потягу, один із них отримав серйозні поранення. Рух на залізничній гілці Париж - Женева припинено.

Лента.ру