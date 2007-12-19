Швидкісний потяг Париж – Женева врізався у вантажівку
16:11, 19 грудня 2007Світ
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Один загиблий, десятки потерпілих
На сході Франції, у департаменті Ен, швидкісний пасажирський потяг 6561 Париж - Женева зіткнувся на переїзді з важкою вантажівкою, повідомляє телеканал LCI.
Інцидент стався близько 09:30 за місцевим часом на перегоні Бург-ан-Бресс - Бельгард.
Водій вантажівки, француз турецького походження, загинув. При зіткненні також постраждали 25 пасажирів потягу, один із них отримав серйозні поранення. Рух на залізничній гілці Париж - Женева припинено.
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