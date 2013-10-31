У США дозволили користуватися смартфонами і планшетами в літаках

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) опублікувало нові рекомендації для авіакомпаній. З документа, зокрема, випливає, що відтепер американці зможуть читати електронні книги, грати в ігри, дивитися кіно і слухати музику на своїх особистих гаджетах протягом усіх стадій польоту, включно зі зльотом і посадкою. Однак телефонувати по мобільному телефону буде, як і раніше, заборонено, пише Russia Today.

Як повідомляється в прес-релізі, розміщеному на офіційному сайті відомства, в управлінні очікують, що більшість американських авіакомпаній ще до кінця 2013 року поміняють правила і дозволять пасажирам користуватися смартфонами, планшетами, ноутбуками та електронними книгами протягом усього польоту.

Разом з тим у документі є деякі обмеження. Пасажири будуть, як і раніше, зобов'язані переводити всі пристрої в авіарежім, відключаючи функцію стільникового зв'язку. Якщо на борту літака надається послуга Wi-Fi, то нею можна буде користуватися тільки в горизонтальному польоті.

Читайте також: У США розробляють додаток для смартфонів , що дозволяє запитувати підтримку з повітря

Під час зльоту і посадки пасажири повинні будуть тримати пристрої в руках. Якщо вони в цей момент не користуються гаджетами, то їх необхідно буде покласти в кишеню на спинці крісла, щоб вони у випадку сильного трясіння літака не завдали ушкоджень самим власникам або іншим пасажирам.

У документі також говориться, що рішення дозволяти чи не дозволяти пасажирам користуватися електронними пристроями під час зльоту і посадки буде в будь-якому випадку залишатися за авіакомпаніями.

Нагадаємо, що заборону на користування гаджетами під час зльоту і посадки літака авіаперевізники усього світу пояснюють тим, що це може погіршити роботу навігаційних систем літака.