У США розробляють додаток для смартфонів, що дозволяє запитувати підтримку з повітря

Дослідницька лабораторія ВПС США і Лабораторія Дрейпера в Кембриджі почали спільну розробку спеціального додатку для смартфонів, за допомогою якого бійці на землі зможуть запитувати підтримку з повітря і завдання повітряних ударів по об'єктах противника. Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на Defense News, додаток отримав назву Android Terminal Assault Kit (ATAK).

Завдяки новому додатку бійці зможуть позначати на карті позиції противника, місце розташування цивільних осіб, своїх військ і можливі напрямки відходу з позицій. Потім всі дані можна буде швидко передати в оперативні центри або на літаки, що знаходяться в небі поблизу. У Лабораторії Дрейпера розраховують, що ATAK дозволить спростити і прискорити процедуру запиту повітряної підтримки.

«Одна справа сидіти за столом в офісі з кондиціонером, перемикатися між десятьма вікнами, справлятися з неполадками програм і чекати завантаження системи 60 секунд. І зовсім інша - виконувати ті ж дії, перебуваючи під обстрілом або стрибаючи з літака. У цьому випадку ATAK буде корисна», - заявила Лора Мейджор, керівник проекту ATAK в Лабораторії Дрейпера.

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В даний час Армія і Морська піхота США можуть використовувати рації і ноутбуки для запиту підтримки з повітря, проте ці інструменти вимагають багато часу для передачі необхідної інформації. Крім того, у нічний час світло екранів ноутбуків може видавати займані позиції. ATAK, як очікується, дозволить скоротити час, необхідний на передачу інформації про цілі. Крім того, світло екрану смартфона простіше прикрити в темряві.

Для роботи програми необхідний смартфон з операційною системою Android. За словами Мейджор, з точки зору безпеки ця операційна система надійніша, ніж, наприклад, iOS. Крім того, розробляти програми для Android простіше. У Лабораторії Дрейпера очікують, що першими новий додаток зможуть отримати війська спеціальних операцій вже в 2014 році.