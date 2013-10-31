9 активістів Greenpeace оштрафовані в Швеції за вторгнення на АЕС

Суд в Стокгольмі в четвер оштрафував дев'ять активістів міжнародної екологічної організації Greenpeace, які рік тому проникли на територію шведської атомної електростанції, передає агентство РИА Новости з посиланням на Франс Прес.

Сім громадян Швеції і два норвежці були оштрафовані на суму від 5 до 25 тисяч шведських крон (від 775 до 3,87 тисячі доларів).

"Це м'яке покарання, мінімально можливе в подібних випадках, у справі про незаконне проникнення", - прокоментував рішення суду адвокат екологів Йен Пальмблад (Jan Palmblad).

Рік тому в "атаку" на АЕС "Рінгхалс" і "Форсмарк" брали участь близько 70 активістів, які заявили, що хочуть продемонструвати, як погано ці об'єкти охороняються.