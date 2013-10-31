9 активістів Greenpeace оштрафовані в Швеції за вторгнення на АЕС
21:21, 31 жовтня 2013Світ
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Активісти були оштрафовані на суми від 5 до 25 тисяч шведських крон (від $ 775 до $ 3,9 тис.).
Greenpeace часто намагається показати, наскільки погано охороняються АЕС
Суд в Стокгольмі в четвер оштрафував дев'ять активістів міжнародної екологічної організації Greenpeace, які рік тому проникли на територію шведської атомної електростанції, передає агентство РИА Новости з посиланням на Франс Прес.
Сім громадян Швеції і два норвежці були оштрафовані на суму від 5 до 25 тисяч шведських крон (від 775 до 3,87 тисячі доларів).
"Це м'яке покарання, мінімально можливе в подібних випадках, у справі про незаконне проникнення", - прокоментував рішення суду адвокат екологів Йен Пальмблад (Jan Palmblad).
Рік тому в "атаку" на АЕС "Рінгхалс" і "Форсмарк" брали участь близько 70 активістів, які заявили, що хочуть продемонструвати, як погано ці об'єкти охороняються.
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