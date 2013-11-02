Американець заявив права на нагороду в $25 млн за упіймання бен Ладена

У листі юридичної фірми Loevy & Loevy, адресованому директору ФБР Джеймсу Комі, стверджується, що Том Лі одержав відомості про те, що терорист ховається в місті Абботабад від одного зі співробітників пакистанської розвідки. Після цього, ще в 2003 році, бізнесмен розкрив владі США координати сховку лідера міжнародної терористичної організації "Аль-Каїда", повідомляє РІА Новости з посиланням на Ассошиейтед Прес.

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Нагорода за впіймання бен Ладена у розмірі 25 мільйонів доларів була запропонована Держдепартаментом в рамках програми Rewards for Justice ("Нагорода за правосуддя").

Лідера "Аль-Каїди" Усаму бен Ладена, на якого Вашингтон поклав відповідальність за теракти 11 вересня 2001 року в США, було убито бійцями американського спецназу в ніч на 2 травня 2011 року в укріпленому будинку поблизу міста Абботабад на півночі Пакистану.

Наприкінці травня того ж року влада заявила, що нагорода не дістанеться нікому, оскільки операцію з його ліквідації підготували виключно на основі даних радіоелектронної розвідки.

Отримати коментар самого Лі, його юристів чи ФБР агентству не вдалося.