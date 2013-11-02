Стрілець в аеропорті мав при собі записку від імені "Нового Світового Порядку"

Молодик, який влаштував стрілянину з гвинтівки в аеропорті Лос-Анджелеса, мав при собі записку з антиурядовим змістом і чекав смерті.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телекомпанію ABC.

Постріли в терміналі аеропорту номер 3 пролунали у п'ятницю близько 9.30 за місцевим часом (18.30 за київським часом). Зловмисник дістав з сумки штурмову гвинтівку і відкрив вогонь, поранення дістали семеро осіб. Одна особа перебуває в критичному стані.

Співробітники правоохоронних органів вступили в перестрілку з підозрюваним, і він здався. Під час конфронтації з поліцейськими він дістав поранення. Його особу встановлено - це 23-річний місцевий житель Пол Чанча.

"При ньому була записка, в якій містилися антиурядові настрої і очікування смерті під час стрілянини в аеропорту. В кінці рядків напис "NWJ", - говориться в повідомленні джерела телеканалу в поліції. На думку слідчих, це абревіатура фрази "Новий Світовий Порядок".

Керівництво аеропорту було змушене евакуювати термінал і перервати польоти. Поліція обстежувала приміщення і дійшла висновку, що спільників у підозрюваного не було. Через інцидент в аеропорту було затримано більш як 700 рейсів.