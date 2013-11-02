В США підтвердили смерть співробітника безпеки внаслідок стрілянини в аеропорті

Співробітник Управління з безпеки на транспорті загинув у результаті стрілянини в аеропорті Лос-Анджелеса.

Як повідомляє РІА «Новости», про це сказав журналістам глава відомства Джон Пістол.

"З гіркотою маю повідомити, що співробітник управління був застрелений під час виконання службових обов'язків у міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса. Є співробітники відомства і серед поранених", - сказав він.

За даними телеканалу Fox News, поранено семеро осіб. Одна особа перебуває у критичному стані. Потерпілих госпіталізовано.

Підозрюваного, який також дістав поранення, затримано. За даними ЗМІ, його особу встановлено - це 23-річний місцевий житель Пол Чанча.

Постріли в терміналі номер 3 пролунали близько 9.30 за місцевим часом. За даними Fox News, підозрюваний дістав із сумки штурмову гвинтівку і відкрив вогонь.

"Коли почалася стрілянина, в залі виникла паніка: люди стали ховатися під сидіння, інші рвонулися до дверей", - розповів телеканалу очевидець.

Співробітники правоохоронних органів вступили в перестрілку з підозрюваним, і він здався. Керівництво аеропорту було змушене евакуювати термінал і перервати польоти. Поліція обстежувала приміщення і дійшла висновку, що спільників у підозрюваного не було.