У Вірменії знеструмили столицю і низку областей, у столиці горить міністерство

Пожежа спалахнула в будівлі міністерства містобудування Вірменії в центрі Єревана, повідомляють РИА Новости з посиланням на МНС Вірменії.

На місце події були направлені чотири пожежних машини і автодрабина. Роботи з гасіння пожежі поки тривають.

В цей же час жителі Єревану і ряду областей Вірменії залишилися без світла, в столиці була перервана робота метрополітену.

Проблеми з енергопостачанням тривали близько півгодини.

"Для встановлення причин ведеться моніторинг. Були знеструмлені Єреван і низка областей республіки. Електропостачання в Єревані відновлюється. У чотирьох областях воно вже відновлено", - сказав агентству заступник начальника рятувальної служби МНС Микола Григорян.

Чи пов'язана пожежа в міністерстві з масовим відключенням, з'ясовується.