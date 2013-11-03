У ДТП з українським веном під Ставрополем загинув екс-воротар "Анжі"
15:52, 03 листопада 2013Світ
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Тренер дитячої футбольної команди, загиблий в лобовому зіткненні мінвена Рено і рейсового автобуса під Ставрополем, раніше грав за футбольний клуб "Анжі"
Автобус після аварії / Фото: 26.mchs.gov.ru
Про це повідомляє офіційний акаунт клубу в Твіттер.
"Вранці в Ставрополі жахлива аварія забрала життя колишнього воротаря "Анжі" Каміля Кунієва", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вранці сталося лобове зіткнення мінівена з українськими номерами і рейсового автобуса, що перевозив дитячу футбольну команду. У рейсовому автобусі перебувало 39 осіб, з них 34 дитини віком 10-12 років, 5 дорослих. У рейсовому автобусі 1 людина загинула, 1 постраждала, в мікроавтобусі загинули 3 людини, постраждала 1 людина. Загиблі в мінівені були громадянами України.
Діти в автобусі не постраждали.
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