У РФ український вен врізався в автобус з дитячою футбольною командою, є загиблі (фото)

Про це повідомляє регіональний сайт МНС Росії.

У рейсовому автобусі перебували 39 осіб, з них 34 дитини віком 10-12 років, 5 дорослих. За попередньою інформацією, у рейсовому автобусі 1 людина загинула, 1 постраждала, в мікроавтобусі загинули 3 людини, постраждала 1 людина.

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Внаслідок ДТП діти не постраждали, сказано в повідомленні.

Як уточнює УНН з посиланням на речника МЗС України Євгена Перебийніса та МНС РФ, в рейсовому автобусі їхала дитяча футбольна команда, а в мінівені - громадяни України, троє з яких загинули, а ще одного госпіталізовано у важкому стані. Також внаслідок ДТП загинув тренер команди.