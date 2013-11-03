У РФ український вен врізався в автобус з дитячою футбольною командою, є загиблі (фото)
14:34, 03 листопада 2013Політика
2148 0
Сьогодні вранці в Ставропольському краї Росії сталося лобове зіткнення рейсового автобуса, що прямував за маршрутом Махачкала-Сочі, і мінівена «Рено»
Про це повідомляє регіональний сайт МНС Росії.
У рейсовому автобусі перебували 39 осіб, з них 34 дитини віком 10-12 років, 5 дорослих. За попередньою інформацією, у рейсовому автобусі 1 людина загинула, 1 постраждала, в мікроавтобусі загинули 3 людини, постраждала 1 людина.
На тему: У Сумах п'яний росіянин врізався у міліцейську машину
Автобус після аварії / Фото: 26.mchs.gov.ru
Внаслідок ДТП діти не постраждали, сказано в повідомленні.
Як уточнює УНН з посиланням на речника МЗС України Євгена Перебийніса та МНС РФ, в рейсовому автобусі їхала дитяча футбольна команда, а в мінівені - громадяни України, троє з яких загинули, а ще одного госпіталізовано у важкому стані. Також внаслідок ДТП загинув тренер команди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter