У Таїланді потонув пором, загинули двоє росіян

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на заяву полковника місцевої поліції Сува Чіавнавінтаравата (Suwan Cheawnavinthavat), яку цитує агентство Ассошіейтед Прес.

За останніми даними поліції, на поромі перебувало близько 200 осіб, врятовано близько 80. Крім загиблих іноземців, потонули троє місцевих жителів.

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Раніше завідувач консульським відділом посольства РФ в Бангкоку Андрій Дворніков повідомив, що трьох росіян, врятованих із затонулого порома, госпіталізовано - це двоє дорослих у важкому стані і дитина, що перебуває в комі.