У Британії з'явилася церква для атеїстів (відео)

Один із засновників руху "Недільна асамблея", професійний комік Сандерсон Джонс, зазначає, що у Великобританії приблизно 35% жителів - атеїсти, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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"І уявляєте, що буде, якщо їх всіх надихнуть наші збори... Ми змінюємо світ, так, міняємо", - упевнений він.

На зборах можна випити чаю з пирогами і поспівати в хорі. Правда, замість церковних співів присутніх пропонують разом заспівати хіти від найпопулярніших виконавців, а замість Біблії почитати "Алісу в Країні чудес".