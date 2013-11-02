Поліція назвала ім'я чоловіка, який влаштував стрілянину в аеропорту Лос-Анджелеса

У сумці, в якій Чьянчья приніс в аеропорт зброю, були виявлені матеріали антиурядового характеру, заявили в інтерв'ю NBC News представники поліції. Про які саме матеріали йдеться, вони уточнювати не стали, повідомляє Лента.ру.

Співрозмовники телеканалу також розповіли, що Чьянчья в ході перестрілки в аеропорту був важко поранений, лікарі оцінюють його стан як критичний.

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У свою чергу Associated Press з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що в сумці стрілка було знайдено написану від руки записку, з якої випливало, що він має намір «убити TSA (співробітники Управління транспортної безпеки , - ред.) і свиней».

Стрілянина в третьому терміналі міжнародного аеропорту Лос - Анджелеса сталася в п'ятницю, 1 листопада, близько 09:30 за місцевим часом. Як повідомив глава поліції аеропорту, один з відвідувачів терміналу вийняв зі своєї сумки штурмову гвинтівку і відкрив вогонь.

Дані про постраждалих в результаті стрілянини в аеропорту різняться. Так, представники поліції Лос-Анджелеса повідомили, що один співробітник Управління транспортної безпеки (Transportation Security Administration, TSA) загинув, ще дві людини отримали поранення. Глава пожежного департаменту Лос-Анджелеса, у свою чергу, повідомив про сімох поранених в аеропорту, шестеро з яких доставлені в міські лікарні.

Правоохоронні органи поки не називають жодних можливих мотивів стрілка. Відомо лише, що він діяв сам.

Через стрілянину в аеропорту Лос-Анджелеса з другого і третього терміналів було евакуйовано декілька сотень людей. Аеропорт тимчасово припинив відправляти рейси, що призвело до збою в розкладі польотів на всій території США, зазначає Associated Press.

Про події в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса повідомили президента США Барака Обаму. Виступаючи на прес-конференції в Білому домі через кілька годин після стрілянини в аеропорту Обама, відповідаючи на запитання журналістів, підтвердив, що йому відомо про подію. Однак від будь-яких подальших коментарів на цю тему Обама утримався.