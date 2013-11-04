Через виверження вулкану на Суматрі евакуювали тисячу людей

Близько тисячі людей на індонезійському острові Суматра змушені були покинути будинки в результаті нового виверження вулкана Сінабунг. Про це сьогодні повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на індонезійські ЗМІ.

За даними національного агентства з подолання наслідків стихійних лих, два нові виверження було зафіксовано минулої неділі, 3 листопада. Стовп густого диму і попелу був викинутий на висоту майже 7 км. "З трикілометрової зони поліцейськими і солдатами вже евакуйовано близько 1 тис. осіб. Кількість евакуйованих найближчим часом збільшуватиметься", - зазначили у відомстві. Даних про жертви і руйнування не повідомляється.

Вулкан Сінабунг заввишки 2,6 тис. метрів "прокинувся" в серпні 2010 року після майже 400 років затишшя. Попереднє виверження вулкана у вересні цього року змусило покинути будинки близько 15 тис. місцевих жителів.