В Індонезії продовжується виверження вулкану: евакуйовано понад 15 тисяч осіб
Більше 15 тисяч осіб були змушені залишити свої будинки через виверження найвищого на індонезійському острові Суматра вулкана Сінабунг .
"На цей момент 15 тисяч 281 особа евакуйовані в 16 тимчасових притулків на території району Каро (провінції Північна Суматра)", - заявив офіційний представник місцевої влади Роберт Перангінангін (Robert Peranginangin), передають РІА Новости.
Вулкан заввишки 2,46 кілометри знову прокинувся 15 вересня після трирічної перерви, викинувши стовп диму заввишки в три кілометри. Індонезійська влада попередила авіакомпанії, які виконують рейси в цьому районі, про небезпеку.
У ході попереднього - і першого за більш ніж чотири століття - виверження "вогняної гори", розташованої поблизу столиці провінції Північна Суматра міста Медан, загинули дві людини. Цього разу повідомлень про загибель людей поки не надходило.
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Індонезія є частиною так званого "Тихоокеанського вогняного кільця" - потужного тектонічного розлому. Плита, що формує дно Індійського океану, "втискується" тут під азіатську плиту, частиною якої є Суматра. Напруга, що накопичується, раз у раз вивільняється у вигляді підземних поштовхів гігантської сили і найсильніших вивержень вулканів.