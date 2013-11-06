ООН закликала дотримуватися перемир'я під час Олімпійських ігор в Сочі

Генеральна Асамблея ООН прийняла сьогодні резолюцію на підтримку олімпійського перемир'я на період проведення зимових Ігор у Сочі.

Як передає ІТАР-ТАСС, документ, підготовлений Росією та Грецією в співавторстві з 70 країнами, "наполегливо закликає держави-члени дотримуватися в рамках статуту Організації Об'єднаних Націй - окремо і колективно - олімпійського перемир'я в період, що починається за сім днів до початку XXII Олімпійських зимових ігор і закінчується через сім днів після закриття XI Паралімпійських зимових ігор".

У ході виступу на Генеральній Асамблеї ООН президент МОК Томас Бах зазначив, що його організація виступає проти будь-яких закликів бойкотувати Олімпійські ігри.

Традиція укладення перемир'я на час спортивних змагань йде корінням в античну історію. Зародившись у Давній Греції, вона давала можливість спортсменам без побоювання прибути до місця змагань, а потім повернутися додому. У 1992 році цю традицію було відроджено Міжнародним олімпійським комітетом і рік потому підтримано Генеральною Асамблеєю ООН.

Із тих пір кожні два роки - перед зимовою й літньою Олімпіадами - кожна країна-господарка Ігор пропонує свій текст резолюції під загальноприйнятою назвою "Зміцнення миру і побудова більш щасливого життя на планеті за допомогою спорту і втілення олімпійських ідеалів".