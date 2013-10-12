В Індії через ураган евакуйовано півмільйона людей

Сьогодні на східне узбережжя Індії обрушилися сильні зливи і сильний вітер, загинула одна жінка. Власті Індії оголосили про "червоний", найвищий, рівні тривоги і попередили про можливі серйозні руйнування. Стихія може обрушитися на узбережжі ближче до вечора, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

За даними індійських метеорологів, на даний час "Файлін" знаходиться приблизно в 200 кілометрах на схід від штату Орісса. Основний удар урагану увечері візьмуть на себе штати Орісса і Андхра-Прадеш, проте зливи також очікуються в Джаркханді, Західній Бенгалії, Біхарі і Уттар-Прадеші.

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За прогнозами метеорологів, швидкість поривів вітру може сягати 240 кілометрів на годину, рівень води може піднятися на 3 метри. Як передають ЗМІ, ураган може стати найпотужнішим за 14 років.

Організація Tropical Storm Risk, що базується в Лондоні, назвала "Файлін" ураганом четвертої категорії (найсильніші урагани - п'ятої категорії). Водночас, як відзначає телеканал NDTV, ВМС США присвоїли "Файліну" п'яту, найвищу категорію.