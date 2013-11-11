Путін затіває чистки в російської поліції

Глава держави привітав з професійним святом представників МВС, в тому числі ветеранів, які "поставили високу планку служіння Батьківщині", пише РИА Новости.

"Саме на цей моральний орієнтир повинно рівнятися сьогоднішнє покоління співробітників МВС, прагнути як і їх легендарні попередники служити чесно і бездоганно, працювати для людей, з перших кроків берегти честь мундира, авторитет служби", - підкреслив президент.

На тему: У Forbes прокоментували перше місце Путіна у рейтингу найвпливовіших

За його словами, МВС є ключовою ланкою правоохоронної системи і виконує особливу роль у забезпеченні стабільного розвитку суспільства і держави.

"Тому зміцнення міністерства, його авторитету і кадрового складу, очищення від тих явищ, які дискредитують службу - безумовно, один з пріоритетів", - сказав Путін.

Він підкреслив, що тільки "сучасні, добре оснащені органи внутрішніх справ, які користуються довірою громадян, здатні ефективно вирішувати відповідальні завдання, які ставить перед вами суспільство".

"Перш за все, це захист законних інтересів громадян, боротьба зі злочинністю, забезпечення громадської безпеки, захист бізнесу від свавілля, корупції і кримінального тиску", - сказав глава держави.