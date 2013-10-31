У Forbes прокоментували перше місце Путіна у рейтингу найвпливовіших

Про це заявив шеф-редактор журналу Forbes Майкл Нор.

"Я не можу точно сказати, чому саме Путін став першим. Це колективна думка експертів, але можу припустити, що рішення приймалося в розпал бюджетної кризи в США, під час шатдауну, коли Барак Обама дещо здав. Крім цього, президент США не зміг виявити ініціативу, коли у світі спалахнув скандал навколо дій американської розвідки, у той час, коли Володимир Путін на міжнародній арені діє рішуче. Так , цього року він зіграв ключову роль у врегулюванні сирійського питання. Саме тому, як мені здається, експерти зупинили свій вибір на президенті Росії", - цитує РІА Новости висловлювання Нора в ефірі каналу "Росія 24".

За його словами, рейтинг сформували на основі голосування восьми журналістів видання Forbes.

"Всього ми оцінювали 150 кандидатур за чотирма основними критеріями - по-перше, фінансові ресурси, якими володіють лідери, по-друге, ми враховували т , наскільки кандидати хочуть бути при владі і наскільки активно вони використовували свій вплив в минулому році, на які сфери він поширювався" , - зазначив експерт.

Путін у рейтингу найвпливовіших людей світу за версією журналу Forbes випередив торішнього лідера, американського колегу Барака Обаму (друге місце) і голову КНР Сі Цзіньпіна (третє місце).