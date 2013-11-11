Спецслужби Британії стежили за бельгійським оператором зв'язку - ЗМІ

Німецьке видання Der Spiegel використовувало викривальні дані екс-співробітника американського АНБ Едварда Сноудена, пише Інтерфакс.

У вересні в Брюсселі стало відомо, що бельгійська компанія зв'язку Belgacom піддавалася шпигунству з боку британської спецслужби GCHQ (Government Communications Headquarters). Der Spiegel стверджує, що це відбувалося через підставні інтернет-сайти, в тому числі на професійній соціальній мережі LinkedIn.

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Коли службовці Belgacom заходили на ці сайти, GCHQ впровадила шпигунську програму в мережу бельгійського оператора. За такою ж схемою британці, повідомляє журнал, шпигували за Організацією країн-експортерів нафти у Відні.

Соціальна мережа LinkedIn нібито вже засудила подібні дії британських спецслужб.