У Румунії монархісти вимагають повернути короля

У столиці Румунії пройшла демонстрація з вимогою провести в країні референдум про відновлення монархії . Як повідомило агентство ІТАР - ТАСС, понад тисяча демонстрантів пройшли центральними вулицями Бухареста з гаслами "Монархія врятує Румунію!" , "Король, повертайся, ми ситі республікою, якою управляють корумповані політики!".

За даними опитувань, відновлення конституційної монархії підтримує майже п'ята частина румунів, найменшою популярністю у них користується чинна напівпрезидентська форма правління.

Влітку 2013 року ідею проведення референдуму з цього питання підтримав президент Траян Бесеску. "Хоча конституція забороняє змінювати форму правління, однак приховувати зростання числа монархістів в країні немає жодного сенсу. Ми багато обговорювали з радниками, як відобразити це в законодавстві", - сказав глава Румунії.

За його словами, одним з варіантів вирішення питання "може стати референдум з відновлення монархічного режиму". На підтримку відновлення монархії виступає Націонал-ліберальна партія, що входить до правлячої коаліції, а також низка інших політичних і громадських формувань.

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Монархія в Румунії була ліквідована в 1947 році, коли прокомуністичний уряд змусив короля Міхая I зректися від престолу. Однак ставлення до королівської сім'ї і з боку влади залишається неоднозначним. Після падіння режиму диктатора Миколи Чаушеску, Міхаю, якому нещодавно виповнився 91 рік, кілька років не дозволяли повернутися в країну. Потім видали паспорт і повернули фамільні замки і вілли. Проте минулого року розгорівся конфлікт між королем і президентом, який публічно назвав Міхая "російським лакеєм" за те, що він в 1944 році вивів Румунію з війни на боці Гітлера, заарештував фашистського диктатора Антонеску і відкрив фронт радянським військам. Під час даного конфлікту, Бесеску відмовився прибути до парламенту, де Міхай виступив з промовою з нагоди свого дня народження. У відповідь королівський дім неодноразово критикував главу держави і проведену ним політику.