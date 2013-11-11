У Дрездені університет випадково відрахував відразу всіх студентів

У навчальному закладі кажуть, що це сталося через помилку одного з програмістів.

Інформаційний центр університету напередодні вранці розіслав студентам і працівникам вузу в цілому 48 тисяч повідомлень. У посланні, яке на своїх сторінках у соціальних мережах цитують студенти, говорилося, що їхні реєстраційні імена, надані для роботи з електронними службами університету, через 12 днів будуть заблоковані. В якості причини блокування для студентів вказувалося їх відрахування, для викладачів та інших співробітників вузу - завершення їхніх контрактів.

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Повідомлення були направлені практично всім 37 тисячам студентів, а також працівникам університету. "Імовірно, повідомлення отримав навіть ректор", - сказала РІА Новости по телефону прес-секретар навчального закладу Кім - Астрід Магістер (Kim-Astrid Magister).

За її словами, це сталося через комп'ютерний збій, причиною якого став людський фактор. "Один з програмістів інформаційного центру допустив помилку. Її помітили ще в п'ятницю, але, як з'ясувалося пізніше, повністю локалізувати її не вдалося. У підсумку у вихідні була помилково проведена ця розсилка. Ми ще протягом вчорашнього дня все виправили. Інформаційний центр розіслав всім повідомлення про те, що це був збій, і приніс свої вибачення", - повідомила Магістер.

Вона підкреслила, що жоден зі студентів не був виключений, а всі співробітники вузу продовжують роботу.