Авіакомпанія США помилково продала квитки по $5

Про це пише видання Chicago Tribune.

Чиказька авіакомпанія не повідомляє, скільки придбаних за безцінь квитків було продано за ці кілька годин.

Видання пише, що від пасажира було потрібно сплатити тільки один додатковий збір за безпеку. Він коливається від 5 до 10 доларів.

Після виявлення помилки продажі були зупинені як на сайті, так і по телефону. Обслуговування відновили тільки до середини дня.

Як пояснила Associated Press представник перевізника Меган МакКарті, помилка сталася при виставленні вартості зборів на сайті, але технічних несправностей при цьому не було. В авіакомпанії поки не вирішили, чи залишать пасажирам придбані за 5 доларів квитки.