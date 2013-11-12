Заарештованого російського мільярдера немає у в'язниці, куди його повинні були направити

Один з адвокатів російського бізнесмена Сергія Полонського, затриманого в понеділок поліцією Камбоджі в провінції Сіанук, стверджує, що росіянина немає в імміграційній в'язниці в Пномпені, куди його повинні були направити, його місцезнаходження невідоме, пише РІА Новини.

Увечері в понеділок російські ЗМІ повідомили, що Полонський знаходиться в Центрі тимчасового утримання імміграційної поліції Камбоджі в районі аеропорту міста Пномпень.

"Я перевірив сьогодні вранці, розмовляв з керівництвом Центру тимчасового утримання. Мені відповіли, що Сергій Полонський до них не надходив, і його місцезнаходження керівництву Центру невідомо", - повідомив адвокат, який захищав росіянина в суді в січні-квітні цього року.

"За правилами він мав бути саме там - саме в цей центр поміщають іноземних громадян, яких збираються екстрадувати. Затриманий він був за запитом російської влади і відповідно до камбоджійського КПК. Кодекс передбачає, що тимчасово затриманий в очікуванні рішення про екстрадицію поміщається в імміграційну в'язницю", - додав юрист. Він також повідомив агентству, що в понеділок, який був в Камбоджі вихідним днем​​, Полонський був затриманий з дивовижною поспішністю.

"Мене дивує, що Сергія заарештували так поспішно, це нехарактерно для камбоджійської поліції. Дивно й те, що в операції з його затримання були зайняті більше двох десятків поліцейських, наче ловили не людину, звинувачену в іншій країні в шахрайстві, а озброєного бандита", - сказав адвокат.

За словами московського адвоката Полонського Олександра Карабанова, затримання стало помстою високопоставленого камбоджійського чиновника, у здійсненні якої запит російської влади зіграв роль приводу. Восьмого листопада Полонський опублікував у Facebook відео, в якому один з вищих чиновників МВС Камбоджі нібито вимагає у нього мільйон доларів за захист від російської влади. У понеділок в інтерв'ю Life News цей же чиновник заявив, що відправить затриманого Полонського у в'язницю найсуворішого режиму в Камбоджі.