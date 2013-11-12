У Росії пограбували Троїце-Сергієву лавру

Невідомі викрали церковні реліквії з Троїце-Сергієвої лаври в підмосковному Сергієвому Посаді, повідомив РІА «Новости» представник прес-служби обласного главку МВС.

«Напередодні до поліції надійшло повідомлення про те, що з Троїце-Сергієвої лаври невідомі викрали церковні реліквії. Наразі сума збитку встановлюється», - сказав співрозмовник агентства.

Порушено кримінальну справу, злочинців шукають.

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Чоловічий монастир було засновано в 1337 році преподобним Сергієм Радонезьким, мощі якого покояться в монастирі. Лавра відома Московською духовною академією - одним із найбільших релігійних навчальних закладів Росії. В 1993 році архітектурний ансамбль лаври було внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.