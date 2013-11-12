Європарламент і Європейська рада узгодили бюджет ЄС на 2014 рік

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні, бюджет ЄС на 2014 рік передбачає 142,6 млрд євро надходжень та 135,5 млрд євро виплат.

Понад 11 млрд євро піде на стимулювання зростання та нових робочих місць; 50 млрд – на соціальні програми та програми територіальної єдності; 56 млрд – на гармонійний та екологічний розвиток, 6 млрд виділено на зміцнення позицій ЄС у світі.

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Бюджет Європейського Союзу становить близько 1% від ВВП ЄС. Він є значно меншим, ніж бюджети великих держав-членів Євросоюзу.

Коментуючи домовленість, Європейський комісар з бюджетних питань Януш Левандовський зазначив, що бюджет «надає такі потрібні інвестиційні можливості для європейського бізнесу, для науковців, студентів, для міст та регіонів – саме тоді, коли ці інвестиції дуже потрібні».

Крім того, бюджетна домовленість є «ключовим кроком у напрямі до ухвалення наступного Рамкового багаторічного бюджету ЄС (2014-2020 роки)», - вважає комісар.