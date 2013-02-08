Лідери країн ЄС погодили бюджет на 2014-2020 роки

Про це повідомив у своєму Twitter'і Президент Європейської Ради Херман Ван Ромпой.

«Угода зроблена. Європейська Рада домовилася про багаторічний рамковий бюджет до кінця десятиліття», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, лідери ЄС обговорювали багаторічний бюджет ЄС, починаючи з вечора четверга.

Останній компромісний варіант передбачає загальний обсяг бюджету у зобов’язаннях 960 млрд. євро (проти 972 у листопаді), у виплатах – 908,4 млрд. євро (935 млрд.), або близько 1,0% ВВП ЄС.

Компроміс передбачає невелике збільшення фінансування спільної сільськогосподарської політики порівняно з варіантом листопада, а також збережено в практично незмінному вигляді коштів на фінансування політики єдності, спрямованої на вирівнювання регіонів країн-членів ЄС.

Разом з тим, значному скороченню піддалися програми з будівництва транспортної та енергетичної інфраструктури для об’єднання в єдину мережу країн-членів ЄС, а також програми, спрямовані на посилення конкурентноздатності ЄС.

Незначне зменшення – в 1 млрд. євро – стосується і адміністративних видатків.