Сирійські курди створили незалежний уряд

Заява була зроблена після того, як загонам курдського ополчення вдалося перехопити контроль над значними територіями у джихадистів, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Раніше повідомлялося, що тимчасовий уряд також сформувала Сирійська Національна коаліція опозиційних і революційних сил (НКОРС) під час зустрічі в Стамбулі у вівторок.

Курди складають близько 10% населення Сирії, що налічує приблизно 23 мільйони осіб. Більшість курдів проживає у північно-східних, прикордонних з Туреччиною районах країни з основними нафтовими запасами Сирії.

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Протягом багатьох років сирійські курди звинувачують Дамаск у проведенні дискримінаційної політики та придушенні національного курдського руху. Однак у протиборстві опозиції з режимом президента Башара Асада курди практично не беруть участь. Сирійська армія залишила курдські райони на північному сході країни, за винятком двох великих міст Хасеке і Камишли. Всі інші населені пункти цього регіону перейшли під контроль курдів, які створили органи самоврядування.