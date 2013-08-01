Курди в Сирії воюють і проти уряду, і проти ісламістів

Про це в середу, 31 липня, повідомляє Agence France-Presse з посиланням на сирійську правозахисну організацію Observatory for Human Rights.

Уточнюється, що йдеться про бійців з рухів «Фронт аль-Нусра» та «Ісламська держава Ірак і аль-Шама», однак про вимоги ісламістів нічого не повідомляється.

Захопленню заручників передували зіткнення між загонами курдської міліції та ісламістами, які тривали кілька тижнів. За цей час у місті Ель-Камишли був убитий видатний курдський політик Іса Хусо. Після вбивства курдські лідери знову закликали співвітчизників до зброї та боротьбі з ісламістами.

Курди, які населяють прикордонні райони на півночі і північному сході Сирії б'ються як з опозиційними силами, так і з урядовими військами, намагаючись не дати ні тим, ні іншим захопити контроль над регіоном, передає Лента.ру.