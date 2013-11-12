Росія вимагає від Польщі вибачень у зв'язку з інцидентом у Варшаві

Росія вимагає від влади Польщі принесення офіційних вибачень, відшкодування завданих збитків та покарання винних в інциденті у Варшаві, що стався біля посольства РФ, йдеться в заяві МЗС РФ.

12 листопада в МЗС Росії було викликано Посла Республіки Польща в Москві В.Зайончковского, якому "було заявлено рішучий протест у зв'язку з безчинствами навколо російського Посольства у Варшаві, які були ввечері 11 листопада, влаштовані багатотисячним натовпом агресивно налаштованих учасників так званого «маршу незалежності»".

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"В результаті майну дипмісії завдано матеріальних збитків, а її нормальне функціонування протягом декількох годин було по суті блоковано, що є грубим порушенням польською владою Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - повідомили у російському МЗС.

Москва підкреслила, що вимагає офіційного вибачення влади Польщі.

"Войцеху Зайончковському було заявлено, що ми вимагаємо від польської влади принесення офіційних вибачень, вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення безпеки і нормального функціонування всіх дипломатичних представництв Росії в Польщі, відшкодування заподіяної шкоди, покарання винних та недопущення подібних провокацій в майбутньому", - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.