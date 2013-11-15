Біля узбережжя Флориди пасажир випав з літака в океан
Пасажир легкомоторного літака 14 листопада випав в океан біля берегів Флориди, недалеко від Маямі.
Фото: User:Oliver H / Wikipedia
Про це повідомляє Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США.
За словами представника відомства, повідомлення про подію надійшло, коли літак перебував на висоті 609 метрів, пише Лента.ру з посиланням на Associated Press.
На тему: Пасажирський літак загорівся в польоті і приземлився на Карибах
Як пише агентство з посиланням на сайт LiveATC, який надає переговори авіадиспетчерів по всьому світу, пілот, передаючи сигнал лиха, повідомив, що пасажир «відкрив задні двері і просто випав з літака».
Наразі співробітники берегової охорони проводять пошуки пасажира, що випав. Літак благополучно приземлився в одному з аеропортів Маямі.
Скільки людей перебували на борту літака і звідки він вилетів, поки що не відомо.