Парламент Венесуели погодився дати президенту особливі повноваження

За законопроект проголосували 99 парламентаріїв із 165 - саме таке число голосів достатньо для проходження ініціативи в парламенті. Раніше для прийняття законопроекту прихильникам Мадуро не вистачало одного голосу. Він був отриманий після того, як кілька днів тому були відкликані депутатські повноваження опозиційного парламентарія Марії Мерседес Арангурен, яку звинуватили в корупції. На зміну їй в парламенті прийшов прихильник Мадуро, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

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Як повідомив спікер парламенту Діосдадо Кабельо, парламент остаточно ухвалить законопроект 19 листопада.

На початку жовтня президент Венесуели Ніколас Мадуро попросив у Національної асамблеї надати йому особливі повноваження, які дозволять главі держави приймати декрети без схвалення парламенту. Президент заявив, що такі повноваження потрібні йому для того, щоб ефективно боротися з корупцією та економічною війною, які загрожують країні, і додав, що готовий «битися за нову політичну етику, за нове суспільство».

За словами Мадуро, без надання йому особливих повноважень буде неможлива побудова соціалізму в країні.

Ініціатива Мадуро викликала критику з боку його опонентів, які вважають, що президент буде використовувати свої повноваження для придушення опозиції.

Раніше, під час президентства Уго Чавеса, парламент Венесуели вже кілька разів надавав особливі законодавчі повноваження главі країни. Останній раз Чавес отримав їх у 2010 році. Тоді приводом для цього стала необхідність екстреної допомоги населенню після повеней. За півтора року, протягом яких діяли ці повноваження, Чавес встиг прийняти близько 200 законодавчих актів. У числі іншого він забезпечив собі право націоналізації нафтових проектів і зміцнив свою владу у Верховному суді.