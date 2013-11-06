У Венесуелі заснували день любові і вірності Чавесу

Відповідний указ був опублікований 4 листопада в Gaceta Oficial, офіційному друкованому органі уряду Венесуели, повідомляє Лента.ру.

Офіційна назва нового свята - «День вірності і любові до Верховного головнокомандувача Уго Чавеса і до Батьківщини». Вибір дати зумовлений тим, що 8 грудня 2012 Чавес востаннє перед смертю виступив із зверненням до народу Венесуели.

На тему: Венесуельцям показали мультфільм про Чавеса в раю

В указі зазначається, що Чавес «зумів змінити Венесуелу, ще 20 років тому занурену в морок капіталізму». У тексті також містяться вказівки провести 8 грудня пам'ятні заходи по всій країні і прохання «віддати данину шани спадщині Чавеса справами і думками».

Як зазначає агентство Reuters, перше святкування дня вірності і любові до Чавеса співпаде з регіональними виборами у Венесуелі. Як очікується, вибори покажуть, наскільки сильна підтримка Мадуро в провінції.

Попередній президент Венесуели Уго Чавес помер від раку в березня 2013 року після кількох місяців лікування на Кубі. Вже будучи хворим він оголосив віце-президента країни Ніколаса Мадуро своїм наступником.