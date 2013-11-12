У Венесуелі зростання цін вирішили стримувати за допомогою військ

Венесуельська влада використовує армію для підтримки економіки. Щоб приборкати зростання цін у країні, до магазинів приставили війська, повідомляє the Guardian.

Президент Ніколас Мадуро попередив, що його політика спрямована на зупинку зростання цін в магазинах з продажу взуття, одягу, електроніки та інших товарів.

"Ми не можемо просто закрити бізнес; власники повинні піти у в'язницю", - заявив Мадуро у телевізійному виступі.

Примусові передріздвяні знижки призвели до довгих черг покупців, деякі з яких ночували під магазинами, щоб дочекатися вигідних покупок.

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Мадуро, який зайняв пост після Уго Чавеса в квітні цього року, стверджує, що країна веде "економічну війну", розв'язану ЦРУ, опозицією та іншими ворогами.

Мадуро оголосив про створення Міністерства вищого соціального щастя і активізував контроль за так званими спекулянтами.

Останніми жертвами політики президента стали мережі з продажу побутової техніки. П'ятьох менеджерів магазинів заарештували за "надмірний заробіток" і злодійство, після чого Мадуро закликав народ спустошити магазини.

"Це для блага народу", - сказав він. - "Нічого не залишайте на полицях, нічого на складах... Нехай нічого не лишиться в наявності!".

Після хвилі відкритих грабежів влада відправила в магазини війська, які змусили реалізаторів знизити ціни на 60%.

Економіка Венесуели страждає від 50%-ої щорічної інфляції, а долар на чорному ринку коштує в дев'ять разів більше, ніж за офіційним курсом. Хоча Венесуела є великим експортером нафти, інші галузі економіки лишаються вкрай слабкими.