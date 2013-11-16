Найближчий соратник Берлусконі створює власну партію

Таким чином, Алфано фактично підтвердив наявність розколу в лавах правоцентристів, якими довгий час керував колишній прем'єр-міністр країни Сильвіо Берлусконі, який раніше оголосив про реорганізацію НС у партію "Вперед, Італіє!", передає РІА Новости з посиланням на газету Corriere della Sera.

"Я маю зробити вибір, який ніколи не думав, що буду робити. Я не приєднаюся до "Вперед, Італіє"... Я вважаю за необхідне підкреслити, що за останні 20 років ми не зрадили своїм надіям, ідеалізуючи окрему людину. Ми - друзі Берлусконі, якого ми продовжимо підтримувати в уряді", - цитує видання слова Алфано, який оголосив про своє рішення в п'ятницю пізно ввечері, після багатогодинних переговорів зі своїми прихильниками.

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За словами Алфано, за останні тижні він переконався в тому, що в партії Берлусконі все частіше стали лунати занадто жорсткі заяви на адресу уряду. Тому він прийняв рішення створити окрему групу, куди увійде 31 сенатор з колишньої НС, а також 23 депутати.

Відразу ж після заяви Алфано керівник парламентської групи "Народ Свободи" в Сенаті Ренато Скіфані заявив про свою відставку. За даними експертів, цей маневр може підштовхнути до лав Алфано ще шістьох сенаторів.

Як очікується, в суботу відбудеться Національна Рада НС на якій буде остаточно вирішено питання про реорганізацію партії в рух "Вперед, Італіє". Раніше в п'ятницю Берлусконі зробив різку заяву про те, що ті, хто не підтримує подібні зміни, можуть покинути партію.