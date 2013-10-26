Партія Берлусконі перетворена в рух "Вперед, Італіє!"

"Керівництво партії за підсумками з'їзду в п'ятницю, 25 жовтня, постановило призупинити діяльність "Народу Свободи" для перезапуску роботи "Вперед, Італіє!", про що вже публічно оголосив Берлусконі, звернувшись із закликом до всіх італійців, які люблять свободу і хочуть залишатися вільними", - йдеться в заяві НС, пише РІА Новости.

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Очолювати відроджену "Вперед, Італіє!" буде сам Берлусконі, який вже заявив, що нова партія продовжить підтримувати діючий уряд і дотримає свої зобов'язання перед виборцями у питаннях реформи економіки та судової системи країни. Крім того, за словами Берлусконі, "Вперед, Італіє!" звучить набагато краще за абревіатуру PDL ("Народ Свободи" по-італійськи Popolo della Liberta - PDL).

Як очікується, національний з'їзд "Вперед, Італіє!" відбудеться 8 грудня, в той же день, коли "Демократична партія" Італії повинна обрати свого нового секретаря.

Рішення про перетворення НС було прийнято одноголосно в ході засідання керівництва партії, яке відбулося в Римі пізно увечері в п'ятницю. На зустрічі однак був відсутній ряд видних діячів НС, що входять до коаліційного уряду країни - виконавчий секретар партії, віце-прем'єр Італії Анджеліно Алфано, міністр інфраструктури і транспорту Мауріціо Лупі, міністр сільського господарства, продовольчої та лісової політики Нунція Ді Джіроламо, міністр охорони здоров'я Беатріче Лоренціні. Тим не менше, Берлусконі заявив про те, що продовжить підтримувати Алфано і міністрів, що відкололися з НС.

Партія "Народ Свободи" була створено 18 листопада 2007 року, проте офіційно була заснована тільки у 2009 році, на партійному конгресі, коли партія "Вперед, Італіє!" об'єдналася з "Національним Альянсом".