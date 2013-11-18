У варшавському метро загорівся новий поїзд

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство Associated Press.

Інцидент стався, коли потяг під'їжджав до платформи станції «Політекнік». Співробітники метрополітену помітили під вагоном вогонь і дим, після чого евакуювали близько 200 чоловік і загасили загоряння власними силами.

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Вісім осіб звернулися за медичною допомогою у зв'язку з отруєнням продуктами горіння. Про причини займання поїзда не повідомлялося. До з'ясування обставин інциденту варшавський метрополітен призупинив експлуатацію всіх п'яти поїздів Inspiro, які є в його розпорядженні.

Метроптяги Inspiro випускає німецька компанія Siemens. Склади цього типу розглядаються в числі найбільш передових поїздів для метро в європейських містах, зазначає агентство. Фірма розробила модель Inspiro і для московського метро і представила її у вересні на виставці залізничної техніки Експо-1520 в Щербинці. Коли поїзди Inspiro можуть з'явитися в московському метро, не повідомлялося.