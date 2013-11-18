Справа Arctic Sunrise: Одного з активістів вперше відпустили під заставу
Суд Санкт-Петербурга відпустив під заставу одного з активістів Greenpeace, яких звинувачують у хуліганстві в рамках НП на платофрмі з видобутку нафти "Прирозломна"
Суд Санкт-Петербурга відпустив під заставу одного з активістів Greenpeace, яких звинувачують у хуліганстві в рамках НП на платофрмі з видобутку нафти "Прирозломна", суднового лікаря Катерину Заспу.
Про це міжнародна організація Greenpeace повідомила у своєму мікроблозі Twitter.
У повідомленні також наголошується, що цей випадок став першим у справі Arctic Sunrise, коли учасника випустили під заставу.
Сума внесеної застави не уточнюється.
На тему: Росія роз'яснила, чому заарештували українського кока з судна Greenpeace
Як повідомляв УНІАН, активісти Greenpeace 18 вересня спробували в Печорському морі піднятися на нафтову платформу "Прирозломна" для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня російські прикордонники з вертольота висадилися на борт судна Arctic Sunrise та відбуксирували його до Кольської затоки.
Активістів, серед яких українець Руслан Якушев, доставили на берег та помістили в ізолятори тимчасового утримання Мурманська і найближчих міст. Всі 30 затриманих були арештовані. Після акції на "Прирозломній" було порушено кримінальну справу про піратство, однак потім стаття була змінена на "хуліганство".
Спочатку заарештованих у справі про НП на "Прирозломній" помістили в СІЗО Мурманська, потім їх перевели до Санкт-Петербурга.