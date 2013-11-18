Справа Arctic Sunrise: Одного з активістів вперше відпустили під заставу

Суд Санкт-Петербурга відпустив під заставу одного з активістів Greenpeace, яких звинувачують у хуліганстві в рамках НП на платофрмі з видобутку нафти "Прирозломна"​, суднового лікаря Катерину Заспу.

Про це міжнародна організація Greenpeace повідомила у своєму мікроблозі Twitter.

У повідомленні також наголошується, що цей випадок став першим у справі Arctic Sunrise, коли учасника випустили під заставу.

Сума внесеної застави не уточнюється.

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Як повідомляв УНІАН, активісти Greenpeace 18 вересня спробували в Печорському морі піднятися на нафтову платформу "Прирозломна" ​​для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня російські прикордонники з вертольота висадилися на борт судна Arctic Sunrise та відбуксирували його до Кольської затоки.

Активістів, серед яких українець Руслан Якушев, доставили на берег та помістили в ізолятори тимчасового утримання Мурманська і найближчих міст. Всі 30 затриманих були арештовані. Після акції на "Прирозломній" ​​було порушено кримінальну справу про піратство, однак потім стаття була змінена на "хуліганство".

Спочатку заарештованих у справі про НП на "Прирозломній" ​​помістили в СІЗО Мурманська, потім їх перевели до Санкт-Петербурга.