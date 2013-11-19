"Ростелеком" визнав, що помилково заблокував "ВКонтакте"

"Ростелеком", який раніше заблокував частину IP-адрес соціальної мережі "ВКонтакте", пояснив ці заходи технічним збоєм, пише Digit.ru.

"Ростелеком" заявляв про блокування частини ресурсів соцмережі "ВКонтакте" за рішенням Лефортовського суду міста Москви через розміщення матеріалів, що носять, на думку суду, екстремістський характер, повідомляв раніше Digit.ru.

Як заявили в прес-службі "Ростелекома", після блокування з'ясувалося, що вказаний у судовому рішенні файл був видалений на вимогу суду з сайту "ВКонтакте" вже давно. Отже, блокування не було потрібне.

"Однак у зв'язку з технічним збоєм відеофайл був повторно (помилково) заблоковано за URL-адресою і відповідною IP-адресою, що і викликало проблеми з авторизацією деяких користувачів "ВКонтакте", - сказали в прес-службі.

В даний час, за даними провайдера, блокування зняте, обмежень доступу до соціальної мережі "ВКонтакте" немає.