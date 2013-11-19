Авіакатастрофа в Казані: Експертиза відкинула версію технічної несправності "Боїнга"

«Боїнг-737», що розбився 17 листопада у Казані, зіткнувся із землею зі швидкістю 450 км/год., відмови систем і агрегатів лайнера не було.

Про це йдеться у попередніх результатах розшифровки інформації бортового параметричного самописця технічною комісією Міждержавного авіаційного комітету (МАК), які має у розпорядженні УНІАН.

«Літак зіткнувся із землею з великою швидкістю (понад 450 км/год.) і великим негативним кутом тангажу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від моменту початку відходу на друге коло до закінчення запису пройшло близько 45 сек., зниження зайняло близько 20 сек.

За даними МАК, силові установки працювали аж до зіткнення літака із землею. При цьому, разових команд, що характеризують відмови систем і агрегатів літака і двигунів, за результатами попереднього аналізу не виявлено. Продовжується аналіз і розшифровка параметричної інформації.

Також повідомляється, що в процесі заходу на посадку екіпажу не вдалося виконати стандартний захід відповідно до встановленої нормативною документацією схеми. Оцінивши положення літака відносно ЗПП як «непосадочне», екіпаж доповів диспетчерові і почав відхід на друге коло. При цьому, задіяний у процесі заходу на посадку один із двох автопілотів був відключений ,і подальший політ здійснювався в ручному режимі.

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Двигуни вийшли на режим, близький до злітного. Екіпаж прибрав закрилки з положення 30° у положення 15°. Під дією кабрируючого моменту від тяги двигунів літак перейшов у набір висоти і досяг кута тангажу близько 25°. Приладова швидкість почала зменшуватися. Екіпаж прибрав шасі. З моменту початку відходу на друге коло активних дій з штурвального керування літаком екіпаж не здійснював. Після зменшенні швидкості з 150 до 125 вуз екіпаж почав керуючі дії колонкою штурвалу з переведення літака в пікірування, що призвело до припинення набору висоти, початку зниження літака і зростання приладової швидкості. Максимальні кути атаки в процесі польоту не перевищували експлуатаційних обмежень.

Літак, досягнувши висоти 700 м, почав інтенсивне пікірування з кутом тангажу, що досяг до кінця польоту -75° (кінець запису).

Комісія зазначає, що при розкритті контейнера самописця мовної інформації захищений контейнер із стрічкопротяжним механізмом був відсутній. Комісія продовжує пошуки пристрою.

Технічна комісія продовжує роботу на місці авіаційної події. Вивчається льотна документація авіакомпанії і підготовка екіпажу, зокрема із залученням високопрофесійних лінійних пілотів, що мають великий досвід експлуатації даного типу літака в провідних авіакомпаніях Росії. Вивчається технічна документація авіакомпанії, зокрема з технічного обслуговування літаків і підтримки їх льотної придатності відповідно до міжнародних правил. Аналізуються інформація наземних засобів об'єктивного контролю, дані метеообстановки і обслуговування повітряного руху.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада під час заходу на посадку в міжнародному аеропорту Казані розбився «Боїнг 737-500» компанії «Татарстан». Загинули 6 членів екіпажу і 44 пасажири, зокрема громадянка України, 1958 р.н.